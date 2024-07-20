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20 июля, 05:59

СМИ узнали, когда Матвиенко выдвинут на новый срок спикера Совета Федерации

ТАСС: Матвиенко могут официально выдвинуть на пост спикера Совфеда 25 сентября

Валентина Матвиенко. Обложка © Фотобанк Фонда Росконгресс / Дмитрий Андреев

Валентина Матвиенко. Обложка © Фотобанк Фонда Росконгресс / Дмитрий Андреев

Спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко могут официально выдвинуть на новый срок 25 сентября. Об этом журналистам рассказал источник в верхней палате парламента.

"Вопрос <...> будет включён в повестку первого заседания Совета Федерации в осенней сессии... Тогда же на заседании кандидатура Матвиенко будет официально, как мы предполагаем, выдвинута на этот пост", — сказал собеседник ТАСС.

По его словам, не исключена возможность выдвижения других кандидатов. До 25 сентября Матвиенко продолжит исполнять обязанности как сенатора, так и председателя Совета Федерации.

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Напомним, с 6 по 8 сентября в Санкт-Петербурге — родном регионе Матвиенко — пройдут выборы губернатора. Согласно регламенту, это требует переизбрания спикера верхней палаты парламента. Кандидатуру Матвиенко уже выдвинул нынешний губернатор Северной столицы Александр Беглов, участвующий в выборах.

Матвей Константинов
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