СМИ узнали, когда Матвиенко выдвинут на новый срок спикера Совета Федерации
ТАСС: Матвиенко могут официально выдвинуть на пост спикера Совфеда 25 сентября
Валентина Матвиенко. Обложка © Фотобанк Фонда Росконгресс / Дмитрий Андреев
Спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко могут официально выдвинуть на новый срок 25 сентября. Об этом журналистам рассказал источник в верхней палате парламента.
"Вопрос <...> будет включён в повестку первого заседания Совета Федерации в осенней сессии... Тогда же на заседании кандидатура Матвиенко будет официально, как мы предполагаем, выдвинута на этот пост", — сказал собеседник ТАСС.
По его словам, не исключена возможность выдвижения других кандидатов. До 25 сентября Матвиенко продолжит исполнять обязанности как сенатора, так и председателя Совета Федерации.
Напомним, с 6 по 8 сентября в Санкт-Петербурге — родном регионе Матвиенко — пройдут выборы губернатора. Согласно регламенту, это требует переизбрания спикера верхней палаты парламента. Кандидатуру Матвиенко уже выдвинул нынешний губернатор Северной столицы Александр Беглов, участвующий в выборах.