СМИ узнали, когда Матвиенко выдвинут на новый срок спикера Совета Федерации

Спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко могут официально выдвинуть на новый срок 25 сентября. Об этом журналистам рассказал источник в верхней палате парламента.

"Вопрос <...> будет включён в повестку первого заседания Совета Федерации в осенней сессии... Тогда же на заседании кандидатура Матвиенко будет официально, как мы предполагаем, выдвинута на этот пост", — сказал собеседник ТАСС.

По его словам, не исключена возможность выдвижения других кандидатов. До 25 сентября Матвиенко продолжит исполнять обязанности как сенатора, так и председателя Совета Федерации.