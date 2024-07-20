Германия подала "разрушительный" сигнал Киеву — и Зеленский всё понял, пишут СМИ
The Conversation: Сокращение Германией помощи ВСУ — тревожный сигнал для Киева
Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleksandr Osipov
Решение властей Германии сократить военную помощь Украине является тревожным сигналом для Киева. Об этом пишет издание The Conversation. По мнению авторов, так главные европейские союзники Незалежной показывают, что вряд ли займут место, которое могут оставить США.
"В более символическом смысле предложение Германии о сокращении двусторонней помощи Украине посылает политически гораздо более разрушительный сигнал", — говорится в публикации.
Причём Владимир Зеленский понял смысл этого послания и то, что время начала переговоров с Россией, вероятно, приближается.
Напомним, Правительство Германии одобрило проект бюджета на 2025 год, предусматривающий двукратное сокращение военной помощи Украине. Если ранее на это выделялось восемь миллиардов евро, то со следующего года — всего четыре миллиарда. А недавно Еврокомиссия выделила Киеву 4,2 миллиарда. Общая сумма "влитых" с начала конфликта денег составляет 12 миллиардов.