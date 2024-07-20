Германия подала "разрушительный" сигнал Киеву — и Зеленский всё понял, пишут СМИ

Решение властей Германии сократить военную помощь Украине является тревожным сигналом для Киева. Об этом пишет издание The Conversation. По мнению авторов, так главные европейские союзники Незалежной показывают, что вряд ли займут место, которое могут оставить США.

"В более символическом смысле предложение Германии о сокращении двусторонней помощи Украине посылает политически гораздо более разрушительный сигнал", — говорится в публикации.

Причём Владимир Зеленский понял смысл этого послания и то, что время начала переговоров с Россией, вероятно, приближается.