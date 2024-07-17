ЕК утвердила новый транш помощи Украине на сумму в 4,2 млрд евро
В Еврокомиссии решили оказать очередную помощь Киеву. Как сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, Украине намерены выделить ещё 4,2 миллиарда евро в рамках Фонда. Об этом она написала на своей странице в соцсети X (бывший Twitter).
"Еврокомиссия утвердила для Украины новый транш в почти €4,2 млрд в рамках Фонда для Украины", — говорится в сообщении.
Как уточняется, с учётом этой суммы общий объём "влитых" в Киев средств достигнет 12 млрд евро, что соответствует €2 млрд в месяц, так как программа начала реализовываться с 1 января. Треть средств из этого фонда выделяется в виде грантов, а две трети идут как кредиты.
При этом в заявлении ЕК говорится, что помощь из фонда Киев может получить только после выполнения экономических условий Брюсселя.
Киев периодически получает подачки от своих зарубежных "друзей". Например, ранее Вашингтон направил Украине новую военную помощь в размере 150 млн долларов. Сообщалось, что в новый пакет войдут артиллерийские снаряды, боеприпас-снаряды и боеприпасы для РСЗО HIMARS. В Белом доме, кстати, уже подтвердили выделение очередного пакета помощи от американских партнёров. А на прошлой неделе Байден на встрече с Зеленским объявил о новом пакете помощи для Украины.
ТАСС/Xinhua/ABACA