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17 июля, 17:41

ЕК утвердила новый транш помощи Украине на сумму в 4,2 млрд евро

В Еврокомиссии решили оказать очередную помощь Киеву. Как сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, Украине намерены выделить ещё 4,2 миллиарда евро в рамках Фонда. Об этом она написала на своей странице в соцсети X (бывший Twitter).

"Еврокомиссия утвердила для Украины новый транш в почти €4,2 млрд в рамках Фонда для Украины", — говорится в сообщении.

Как уточняется, с учётом этой суммы общий объём "влитых" в Киев средств достигнет 12 млрд евро, что соответствует €2 млрд в месяц, так как программа начала реализовываться с 1 января. Треть средств из этого фонда выделяется в виде грантов, а две трети идут как кредиты.

При этом в заявлении ЕК говорится, что помощь из фонда Киев может получить только после выполнения экономических условий Брюсселя.

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Киев периодически получает подачки от своих зарубежных "друзей". Например, ранее Вашингтон направил Украине новую военную помощь в размере 150 млн долларов. Сообщалось, что в новый пакет войдут артиллерийские снаряды, боеприпас-снаряды и боеприпасы для РСЗО HIMARS. В Белом доме, кстати, уже подтвердили выделение очередного пакета помощи от американских партнёров. А на прошлой неделе Байден на встрече с Зеленским объявил о новом пакете помощи для Украины.

Обложка ©

ТАСС/Xinhua/ABACA

Николь Вербер
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