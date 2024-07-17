ЕК утвердила новый транш помощи Украине на сумму в 4,2 млрд евро

В Еврокомиссии решили оказать очередную помощь Киеву. Как сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, Украине намерены выделить ещё 4,2 миллиарда евро в рамках Фонда. Об этом она написала на своей странице в соцсети X (бывший Twitter).

"Еврокомиссия утвердила для Украины новый транш в почти €4,2 млрд в рамках Фонда для Украины", — говорится в сообщении.

Как уточняется, с учётом этой суммы общий объём "влитых" в Киев средств достигнет 12 млрд евро, что соответствует €2 млрд в месяц, так как программа начала реализовываться с 1 января. Треть средств из этого фонда выделяется в виде грантов, а две трети идут как кредиты.