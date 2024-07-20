Хуснуллин заявил, что условия семейной ипотеки могут пересмотреть
Марат Хуснуллин. Обложка © Фотобанк Фонда Росконгресс / Елена Игнатьева
Условия семейной ипотеки могут пересмотреть, заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин. Соответствующие предложения представят не ранее чем через три месяца, всё это время власти будут наблюдать за ходом реализации программы, перезапущенной 1 июля.
"Ставка высокая, мы очень большие деньги доплачиваем из бюджета, это сотни миллиардов рублей ежегодно... Поэтому в течение трёх месяцев мы посмотрим какая будет динамика", — сказал Хуснуллин.
Пр словам вице-премьера, в случае необходимости меры будут вынесены на уровне Правительства РФ. Он добавил, что программой воспользовались уже более 1,1 миллиона семей.
Ранее Минфин России сообщил о продлении программы семейной ипотеки. Она будет действовать до 2030 года и распространяться на семьи, в которых есть хотя бы один ребёнок. Например, для Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленобласти максимальная сумма кредита составит 12 миллионов рублей.