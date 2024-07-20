Хуснуллин заявил, что условия семейной ипотеки могут пересмотреть

Условия семейной ипотеки могут пересмотреть, заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин. Соответствующие предложения представят не ранее чем через три месяца, всё это время власти будут наблюдать за ходом реализации программы, перезапущенной 1 июля.

"Ставка высокая, мы очень большие деньги доплачиваем из бюджета, это сотни миллиардов рублей ежегодно... Поэтому в течение трёх месяцев мы посмотрим какая будет динамика", — сказал Хуснуллин.

Пр словам вице-премьера, в случае необходимости меры будут вынесены на уровне Правительства РФ. Он добавил, что программой воспользовались уже более 1,1 миллиона семей.