Средства ПВО сбили три беспилотника над Белгородской областью
Российские средства ПВО сбили три украинских беспилотника самолётного типа над Белгородской областью. Это случилось в период с 9:30 до 10:15 20 июля, сообщает Минобороны РФ.
"Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области", — говорится в сообщении.
Ранее Life.ru рассказывал, что за минувший день шесть жителей Белгородской области пострадали при обстрелах со стороны ВСУ. Состояние пострадавших стабильное.
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