Средства ПВО сбили три беспилотника над Белгородской областью

Российские средства ПВО сбили три украинских беспилотника самолётного типа над Белгородской областью. Это случилось в период с 9:30 до 10:15 20 июля, сообщает Минобороны РФ.

"Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области", — говорится в сообщении.