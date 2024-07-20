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20 июля, 08:59

Средства ПВО сбили три беспилотника над Белгородской областью

Российские средства ПВО сбили три украинских беспилотника самолётного типа над Белгородской областью. Это случилось в период с 9:30 до 10:15 20 июля, сообщает Минобороны РФ.

"Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области", — говорится в сообщении.

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Силы ПВО уничтожили 27 украинских БПЛА над двумя российскими регионами

Ранее Life.ru рассказывал, что за минувший день шесть жителей Белгородской области пострадали при обстрелах со стороны ВСУ. Состояние пострадавших стабильное.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / aappp

Николай Рюмин
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