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20 июля, 09:47

Число жертв обрушения моста на северо-западе Китая возросло до 12 человек

Количество жертв обрушения автомоста на северо-западе КНР увеличилось до 12 человек. Об этом в субботу, 20 июля, сообщает Центральное телевидение Китая (CCTV).

Последствия наводнений в Китае, которые привели к обрушению моста. Видео © X / theinformant_x / Currentreport1

"По состоянию на 12:00 (07:00 по московскому времени. — Прим. Life.ru) 20-го числа во время поисково-спасательной операции найдено семь упавших в реку транспортных средств и 12 погибших, один человек был спасён", — отмечает CCTV.

При этом спасатели ещё не нашли 18 транспортных средств, 31 человек пока числится пропавшими без вести.

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Напомним, вечером 19 июля в уезде Чжашуй провинции Шэньси в результате проливных дождей обрушилась часть автомобильного моста, в реку упали порядка нескольких десятков транспортных средств. Спасательная операция продолжается, из воды извлекают машины.

Обложка ©

X / Currentreport1

Никита Осипов
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