Число жертв обрушения моста на северо-западе Китая возросло до 12 человек

Количество жертв обрушения автомоста на северо-западе КНР увеличилось до 12 человек. Об этом в субботу, 20 июля, сообщает Центральное телевидение Китая (CCTV).

Последствия наводнений в Китае, которые привели к обрушению моста. Видео © X / theinformant_x / Currentreport1

"По состоянию на 12:00 (07:00 по московскому времени. — Прим. Life.ru) 20-го числа во время поисково-спасательной операции найдено семь упавших в реку транспортных средств и 12 погибших, один человек был спасён", — отмечает CCTV.

При этом спасатели ещё не нашли 18 транспортных средств, 31 человек пока числится пропавшими без вести.