В Москве спасли двух малышей, которые стояли на окне и кричали, что голодные

В Москве спасли двоих маленьких детей, которые стояли на окне дома и кричали, что они голодные. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, девочку и мальчика заметили в доме на Святоозёрской улице. Детям на вид три и пять лет. На вопрос "Где мама?" они ответили, что она ушла утром, а они сильно хотят есть. Спасатели попали в квартиру, взрослых внутри не оказалось.