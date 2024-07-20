Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 июля, 10:15

В Москве спасли двух малышей, которые стояли на окне и кричали, что голодные

В Москве спасли двух малышей, кричавших из окна, что они голодные

В Москве спасли двоих маленьких детей, которые стояли на окне дома и кричали, что они голодные. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, девочку и мальчика заметили в доме на Святоозёрской улице. Детям на вид три и пять лет. На вопрос "Где мама?" они ответили, что она ушла утром, а они сильно хотят есть. Спасатели попали в квартиру, взрослых внутри не оказалось.

Врачи рассказали о состоянии детей, освобождённых из заточения в нелегальном медресе в Уфе
Врачи рассказали о состоянии детей, освобождённых из заточения в нелегальном медресе в Уфе

Ранее в Златоусте сотрудник МЧС прервал отпуск, чтобы спасти тонущего мальчика. Десятилетний ребёнок оступился и рухнул в воду во время игры с друзьями.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / DmyTo

Никита Никонов
  • Новости
  • Только на Life
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров