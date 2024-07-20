На Мадагаскаре нашли гигантскую многоножку, считавшуюся вымершей 126 лет

На Мадагаскаре обнаружили гигантскую многоножку, считавшуюся вымершей более ста лет. Жутковатую находку сделала экспедиция из 30 человек, работавшая в лесу Макиру, сообщили в пресс-службе организации Re:wild. Несмотря на мнение научного сообщества, местные жители знали, что насекомое всё ещё водится в тех местах.

Гигантская многоножка, обнаруженная на Мадагаскаре. Обложка © Global Wildlife / Dmitry Telnov

Как передаёт телеканал CNN, многоножку нашла исследовательница Кристина Биггс, когда существо забралось в её ботинок. По-началу она и не поняла, что видит "исчезнувший" вид. К слову, Spirostreptus sculptus действительно огромна: длина самки может достигать 27,5 сантиметра.

Помимо многоножки, участники экспедиции нашли ещё 20 "утерянных" видов, в том числе пауков-скакунчиков, муравьеподобных цветочных жуков и три вида "прозрачных" рыб. Все они находятся под угрозой исчезновения, по большей части из-за вырубки леса, также инвазивных существ вроде маскитов, чёрных крыс и улиток.