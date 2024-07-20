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20 июля, 10:30

ВС России за сутки уничтожили две пусковые установки американских ЗРК Patriot

Американский зенитный ракетный комплекс Patriot. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VanderWolf Images

Американский зенитный ракетный комплекс Patriot. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VanderWolf Images

Российские военные за минувшие сутки ликвидировали две пусковые установки зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot производства США и его радиолокационную станцию (РЛС). Об этом заявили в Министерстве обороны РФ в субботу, 20 июля.

"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ уничтожены две пусковые установки и радиолокационная станция AN/МPQ-65 ЗРК Patriot производства США", — отметили в пресс-службе ведомства, добавив, что ВС РФ поразили живую силу и технику ВСУ в 113 районах.

Кроме того, в Минобороны РФ сообщили, что за сутки российские системы ПВО сбили две американские оперативно-тактические ракеты ATACMS. Также было уничтожено четыре реактивных снаряда HIMARS.

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Никита Осипов
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