ВС России за сутки уничтожили две пусковые установки американских ЗРК Patriot
Американский зенитный ракетный комплекс Patriot. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VanderWolf Images
Российские военные за минувшие сутки ликвидировали две пусковые установки зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot производства США и его радиолокационную станцию (РЛС). Об этом заявили в Министерстве обороны РФ в субботу, 20 июля.
"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ уничтожены две пусковые установки и радиолокационная станция AN/МPQ-65 ЗРК Patriot производства США", — отметили в пресс-службе ведомства, добавив, что ВС РФ поразили живую силу и технику ВСУ в 113 районах.
Кроме того, в Минобороны РФ сообщили, что за сутки российские системы ПВО сбили две американские оперативно-тактические ракеты ATACMS. Также было уничтожено четыре реактивных снаряда HIMARS.