ВС России за сутки уничтожили две пусковые установки американских ЗРК Patriot

Российские военные за минувшие сутки ликвидировали две пусковые установки зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot производства США и его радиолокационную станцию (РЛС). Об этом заявили в Министерстве обороны РФ в субботу, 20 июля.

"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ уничтожены две пусковые установки и радиолокационная станция AN/МPQ-65 ЗРК Patriot производства США", — отметили в пресс-службе ведомства, добавив, что ВС РФ поразили живую силу и технику ВСУ в 113 районах.