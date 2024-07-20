Актриса Мария Аронова попала в больницу в Москве

Известная российская актриса Мария Аронова попала в Боткинскую больницу в Москве. Об этом пишет Mash.

По данным телеграм-канала, у 52-летней звезды театра и кино произошло обострение остеохондроза позвоночника. При этом в ходе обследования у Ароновой нашли ещё и множественные доброкачественные образования мозговых оболочек — менингиомы. Однако медики решили не прибегать к хирургическому вмешательству, так как они не угрожают жизни.

Мария Аронова — народная артистка Российской Федерации. Она снялась в более чем 50 российских фильмах и сериалах. Среди них "Батальонъ", "Солдаты", "Лёд", "Пара из будущего", "Деффчонки", "Восьмидесятые".