"Я в отпуске": Актриса Аронова опровергла сообщения о госпитализации, назвав их безобразием

Российская актриса Мария Аронова опровергла сообщения о своей госпитализации в Москве. По словам 52-летней звезды фильма "Лёд", с ней всё в порядке, в настоящее время она вместе с семьёй находится в отпуске.

"Я здорова, в отпуске со своей семьёй и в прекрасном состоянии", — сказала Аронова в беседе с ТАСС.

Звезда театра и кино также назвала "безобразием" информацию о приписываемых ей болезнях. Вместе с тем она пригрозила подать в суд на журналистов.