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20 июля, 11:30

"Я в отпуске": Актриса Аронова опровергла сообщения о госпитализации, назвав их безобразием

Актриса Аронова опровергла сообщения о госпитализации

Мария Аронова. Обложка © ТАСС / Владимир Гердо

Мария Аронова. Обложка © ТАСС / Владимир Гердо

Российская актриса Мария Аронова опровергла сообщения о своей госпитализации в Москве. По словам 52-летней звезды фильма "Лёд", с ней всё в порядке, в настоящее время она вместе с семьёй находится в отпуске.

"Я здорова, в отпуске со своей семьёй и в прекрасном состоянии", — сказала Аронова в беседе с ТАСС.

Звезда театра и кино также назвала "безобразием" информацию о приписываемых ей болезнях. Вместе с тем она пригрозила подать в суд на журналистов.

Ранее телеграм-канал Mash сообщал, что Аронова попала в Боткинскую больницу с обострением остеохондроза. Актрисе якобы провели обследование и помимо основного заболевания у неё нашли ещё и множественные доброкачественные образования мозговых оболочек — менингиомы.

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Наталья Демьянова
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