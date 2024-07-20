"Я в отпуске": Актриса Аронова опровергла сообщения о госпитализации, назвав их безобразием
Актриса Аронова опровергла сообщения о госпитализации
Мария Аронова. Обложка © ТАСС / Владимир Гердо
Российская актриса Мария Аронова опровергла сообщения о своей госпитализации в Москве. По словам 52-летней звезды фильма "Лёд", с ней всё в порядке, в настоящее время она вместе с семьёй находится в отпуске.
"Я здорова, в отпуске со своей семьёй и в прекрасном состоянии", — сказала Аронова в беседе с ТАСС.
Звезда театра и кино также назвала "безобразием" информацию о приписываемых ей болезнях. Вместе с тем она пригрозила подать в суд на журналистов.
Ранее телеграм-канал Mash сообщал, что Аронова попала в Боткинскую больницу с обострением остеохондроза. Актрисе якобы провели обследование и помимо основного заболевания у неё нашли ещё и множественные доброкачественные образования мозговых оболочек — менингиомы.