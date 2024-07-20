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Регион
20 июля, 12:30

Захарова заявила о превращении Норвегии в форпост НАТО у российских границ

Захарова: Милитаризация севера Норвегии усилит напряжённость в регионе

Милитаризация севера Норвегии не приведёт к повышению безопасности региона, а наоборот, обернётся эскалацией напряжённости. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова, её слова приводятся на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Дипломат напомнила, что Москва неоднократно комментировала тему милитаризации Норвегии и усиление присутствия НАТО в Арктике. Северные районы Норвегии, которые прилегают к российской границе, по словам Захаровой, уже превращаются "в хорошо вооружённый и укреплённый форпост Североатлантического альянса". При этом Осло вовсю трубит о том, что они заинтересованы в поддержании региональной стабильности.

"Милитаризация норвежского севера не приведёт к повышению его безопасности, а будет иметь ровно противоположный эффект", — подчеркнула Захарова.

Ранее сообщалось, что российский МиГ-31 отогнал в Баренцевом море приближающийся к госгранице военный самолёт Норвегии. В Минобороны РФ отметили, что иностранное судно при приближении нашего истребителя сразу же развернулось. Нарушения госграницы допущено не было.

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VK / МИД России

Наталья Демьянова
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