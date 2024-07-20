"Ушла погулять": В Москве объявилась горе-мамаша, оставившая маленьких детей одних в квартире

Жительница Москвы, поставившая на уши экстренные службы из-за оставленных в квартире маленьких детей, вернулась домой пьяной. По данным SHOT, 38-летняя Ольга не ожидала увидеть спасателей и устроила им скандал. Безответственное отношение к малышам двух и четырёх лет она объяснила тем, что просто ушла "погулять", пока те спали.

Женщина, оставившая маленьких детей дома в Москве. Фото © SHOT

Сейчас горе-мамаша находится в отделе полиции. В столичной прокуратуре сообщили, что детей передадут в специальное учреждение, им ничего не угрожает. Начата проверка.

Обстановка в квартире женщины, оставившей маленьких детей. Фото © Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ