Мишустин отправится с рабочим визитом в Магадан

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин посетит Магадан с рабочей поездкой, визит ожидается 21–22 июля. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина. Глава российского правительства ознакомится с ходом строительства нового аэровокзального комплекса международного аэропорта и встретится с губернатором Сергеем Носовым.

Также глава кабмина посетит завод по переработке и рафинированию рыбьего жира ООО "Омега-Си", рыбный порт и парк "Маяк". Компанию ему составят министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, а также глава Минтранса Роман Старовойт.