Мишустин отправится с рабочим визитом в Магадан
Премьер-министр Мишустин 21–22 июля посетит Магадан
Михаил Мишустин. Обложка © Фотобанк Фонда Росконгресс / Вячеслав Викторов
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин посетит Магадан с рабочей поездкой, визит ожидается 21–22 июля. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина. Глава российского правительства ознакомится с ходом строительства нового аэровокзального комплекса международного аэропорта и встретится с губернатором Сергеем Носовым.
Также глава кабмина посетит завод по переработке и рафинированию рыбьего жира ООО "Омега-Си", рыбный порт и парк "Маяк". Компанию ему составят министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, а также глава Минтранса Роман Старовойт.
Ранее сообщалось, что вице-премьер Государственного совета КНР Дин Сюэсян приедет в Россию 21 июля с трёхдневным визитом. Ожидается, что он примет участие в 11-й Российско-китайской межправительственной комиссии по инвестиционному сотрудничеству, 21-й Межправительственной комиссии по энергосотрудничеству и шестом Российско-китайском энергетическом бизнес-форуме.