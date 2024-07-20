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20 июля, 13:40

Мишустин отправится с рабочим визитом в Магадан

Премьер-министр Мишустин 21–22 июля посетит Магадан

Михаил Мишустин. Обложка © Фотобанк Фонда Росконгресс / Вячеслав Викторов

Михаил Мишустин. Обложка © Фотобанк Фонда Росконгресс / Вячеслав Викторов

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин посетит Магадан с рабочей поездкой, визит ожидается 21–22 июля. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина. Глава российского правительства ознакомится с ходом строительства нового аэровокзального комплекса международного аэропорта и встретится с губернатором Сергеем Носовым.

Также глава кабмина посетит завод по переработке и рафинированию рыбьего жира ООО "Омега-Си", рыбный порт и парк "Маяк". Компанию ему составят министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, а также глава Минтранса Роман Старовойт.

Визит президента Палестины Аббаса в Россию запланирован на 12-14 августа
Визит президента Палестины Аббаса в Россию запланирован на 12-14 августа

Ранее сообщалось, что вице-премьер Государственного совета КНР Дин Сюэсян приедет в Россию 21 июля с трёхдневным визитом. Ожидается, что он примет участие в 11-й Российско-китайской межправительственной комиссии по инвестиционному сотрудничеству, 21-й Межправительственной комиссии по энергосотрудничеству и шестом Российско-китайском энергетическом бизнес-форуме.

Матвей Константинов
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