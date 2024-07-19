Визит президента Палестины Аббаса в Россию запланирован на 12-14 августа

Президент Палестины Махмуд Аббас, вероятно, посетит Россию 12-14 августа. Планируется его встреча с лидером РФ Владимиром Путиным, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на дипломатический источник.

"Приедет он 12 августа. На 13 августа запланированы переговоры с Путиным. 14 числа он уезжает", — сказал собеседник агентства.