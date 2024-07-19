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Регион
19 июля, 07:55

Визит президента Палестины Аббаса в Россию запланирован на 12-14 августа

Президент Палестины Махмуд Аббас, вероятно, посетит Россию 12-14 августа. Планируется его встреча с лидером РФ Владимиром Путиным, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на дипломатический источник.

"Приедет он 12 августа. На 13 августа запланированы переговоры с Путиным. 14 числа он уезжает", — сказал собеседник агентства.

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Напомним, что в начале ноября прошлого года стало известно о том, что визит главы Палестины Махмуда Аббаса в Москву, запланированный на 15 ноября, отложили по просьбе палестинской стороны. Представители страны тогда пояснили, что политик не сможет в ближайшее время покинуть регион из-за сложной обстановки. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в конце июня заявил, что полным ходом идёт подготовка визита Аббаса в Россию.

Обложка ©

ТАСС / ЕРА / ALAA BADARNEH

Николай Рюмин
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