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20 июля, 13:58

Киев отозвал самолёты и вертолёты с Купянского направления

РИА "Новости": ВСУ отказались от использования авиации на Купянском направлении

ВСУ практически не используют авиацию на Купянском участке фронта. Об этом рассказал начальник расчёта ПВО "Тор-М2" группировки российских войск "Запад" с позывным Паук.

"Они в основном перестали здесь уже летать. Самолётов и вертолётов у них не хватает", — объяснил военный в разговоре с РИА "Новости".

Зенитчик добавил, что использование авиации для ВСУ на данном участке неэффективно, так как плотность российских ПВО слишком большая. При этом ещё полгода назад украинские войска нередко выпускали в бой пилотируемую авиацию, однако попытки оказались безуспешными.

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Ранее Life.ru сообщал, что бойцы ВСУ бегут с позиций на Покровском направлении. По словам российского военного, на данном участке фронта для украинской армии сложилась плачевная ситуация: части ВСУ практически окружены, а все пути отхода контролирует артиллерия ВС РФ.

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Shutterstock / FOTODOM / Volodymyr Borobiov

Мария Любицкая
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