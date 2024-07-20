Киев отозвал самолёты и вертолёты с Купянского направления
РИА "Новости": ВСУ отказались от использования авиации на Купянском направлении
ВСУ практически не используют авиацию на Купянском участке фронта. Об этом рассказал начальник расчёта ПВО "Тор-М2" группировки российских войск "Запад" с позывным Паук.
"Они в основном перестали здесь уже летать. Самолётов и вертолётов у них не хватает", — объяснил военный в разговоре с РИА "Новости".
Зенитчик добавил, что использование авиации для ВСУ на данном участке неэффективно, так как плотность российских ПВО слишком большая. При этом ещё полгода назад украинские войска нередко выпускали в бой пилотируемую авиацию, однако попытки оказались безуспешными.
Ранее Life.ru сообщал, что бойцы ВСУ бегут с позиций на Покровском направлении. По словам российского военного, на данном участке фронта для украинской армии сложилась плачевная ситуация: части ВСУ практически окружены, а все пути отхода контролирует артиллерия ВС РФ.
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