Пять человек пострадали при столкновении теплохода с лодкой в Самаре

На реке Волга в Самарской области столкнулись пассажирское судно "Валдай" и легкомоторная лодка. В результате инцидента пострадали минимум пять человек, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России.

Кадры с места ЧП, где столкнулись два судна. Видео © Telegram / Самара ДТП

ЧП произошло в субботу, 20 июля, в районе острова Зелёненький около турбазы "Чайка". Со слов очевидцев, лодка на полном ходу влетела в теплоход "Валдай". Предварительно, пострадали пять человек — трое мужчин и две женщины. Обстоятельства случившегося выясняются.

По данным SHOT, у пострадавших серьёзные травмы: у одной пассажирки повреждён позвоночник, у молодого человека — поломано бедро. Остальные получили черепно-мозговые травмы.