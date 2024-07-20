Пять человек пострадали при столкновении теплохода с лодкой в Самаре
На реке Волга в Самарской области столкнулись пассажирское судно "Валдай" и легкомоторная лодка. В результате инцидента пострадали минимум пять человек, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России.
Кадры с места ЧП, где столкнулись два судна. Видео © Telegram / Самара ДТП
ЧП произошло в субботу, 20 июля, в районе острова Зелёненький около турбазы "Чайка". Со слов очевидцев, лодка на полном ходу влетела в теплоход "Валдай". Предварительно, пострадали пять человек — трое мужчин и две женщины. Обстоятельства случившегося выясняются.
По данным SHOT, у пострадавших серьёзные травмы: у одной пассажирки повреждён позвоночник, у молодого человека — поломано бедро. Остальные получили черепно-мозговые травмы.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье взорвался катер с детьми на борту, пострадали четыре человека. Серьёзные травмы получил девятилетний мальчик, который находился около мотора. Он получил ожог 10% тела, огонь задел ухо, часть лица и руку.
Telegram / Самара ДТП