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20 июля, 14:00

Пять человек пострадали при столкновении теплохода с лодкой в Самаре

На реке Волга в Самарской области столкнулись пассажирское судно "Валдай" и легкомоторная лодка. В результате инцидента пострадали минимум пять человек, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России.

Кадры с места ЧП, где столкнулись два судна. Видео © Telegram / Самара ДТП

ЧП произошло в субботу, 20 июля, в районе острова Зелёненький около турбазы "Чайка". Со слов очевидцев, лодка на полном ходу влетела в теплоход "Валдай". Предварительно, пострадали пять человек — трое мужчин и две женщины. Обстоятельства случившегося выясняются.

По данным SHOT, у пострадавших серьёзные травмы: у одной пассажирки повреждён позвоночник, у молодого человека — поломано бедро. Остальные получили черепно-мозговые травмы.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье взорвался катер с детьми на борту, пострадали четыре человека. Серьёзные травмы получил девятилетний мальчик, который находился около мотора. Он получил ожог 10% тела, огонь задел ухо, часть лица и руку.

Шедший из Самары теплоход с 216 пассажирами сел на мель на Волге около Тольятти
Шедший из Самары теплоход с 216 пассажирами сел на мель на Волге около Тольятти
Обложка ©

Telegram / Самара ДТП

Наталья Демьянова
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