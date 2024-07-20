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20 июля, 14:38

В Тверской области ребёнок погиб, опрокинув на себя кресло в доме-интернате

В доме-интернате в городе Вышний Волочёк Тверской области ребёнок погиб, опрокинув на себя кресло. Об этой трагедии сообщил местный СУ СК России.

Криминалисты на месте гибели ребёнка в доме-интернате в Вышнем Волочке. Видео © СУ СК РФ по Тверской области

"Во время прогулки на веранде учреждения ребёнок опрокинул на себя трёхсекционное кресло, находящееся на возвышенности. От удара в грудную клетку мальчик погиб", — рассказали в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлёкшее по неосторожности смерть человека". Следователи допрашивают свидетелей.

Женщина и ребёнок погибли при опрокидывании лодки под Вологдой
Женщина и ребёнок погибли при опрокидывании лодки под Вологдой

Ранее Life.ru рассказывал, что в Красноярском крае ребёнок умер, опрокинув на себя мангал. У пострадавшего обнаружили травму в области головы.

Обложка ©

СУ СК РФ по Тверской области

Николай Рюмин
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