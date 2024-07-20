Алиев назвал Азербайджан жертвой манипуляций фактами
Алиев: Азербайджан был жертвой ложных нарративов мировых СМИ
Долгие годы Азербайджан страдал от ложных нарративов иностранных СМИ и манипуляций фактами. Об этом заявил глава азербайджанского государства Ильхам Алиев на втором Шушинском глобальном медиафоруме.
"Иногда нас удивляет, что информация, распространяемая об Азербайджане в международных СМИ, не соответствует действительности. То есть на протяжении многих лет мы были жертвами манипуляции фактами, ложных нарративов", — говорит Алиев.
Одним из ложных фактов, по словам Алиева, стали азербайджано-армянский конфликт и мобилизация всей армянской диаспоры. Он добавил, что часто распространялись инфоповоды про Азербайджан, абсолютно далёкие от реальности.
Ранее Life.ru рассказывал, что президент Азербайджана Ильхам Алиев своим указом распустил Милли меджлис (парламент страны). Внеочередные выборы в законодательный орган планируется провести 1 сентября. Как отметили в Баку, они необходимы, так как в стране пройдут важные международные события.
ТАСС / Сергей Савостьянов / POOL