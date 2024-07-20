Алиев назвал Азербайджан жертвой манипуляций фактами

Долгие годы Азербайджан страдал от ложных нарративов иностранных СМИ и манипуляций фактами. Об этом заявил глава азербайджанского государства Ильхам Алиев на втором Шушинском глобальном медиафоруме.

"Иногда нас удивляет, что информация, распространяемая об Азербайджане в международных СМИ, не соответствует действительности. То есть на протяжении многих лет мы были жертвами манипуляции фактами, ложных нарративов", — говорит Алиев.

Одним из ложных фактов, по словам Алиева, стали азербайджано-армянский конфликт и мобилизация всей армянской диаспоры. Он добавил, что часто распространялись инфоповоды про Азербайджан, абсолютно далёкие от реальности.