Момент столкновения теплохода и лодки в Самарской области попал на видео
Легкомоторная лодка после столкновения с судном "Валдай" в Самарской области. Обложка © Telegram / Приволжская транспортная прокуратура
Момент столкновения теплохода "Валдай" и легкомоторной лодки на реке Волге в Самарской области попал на видео. Кадры опубликовал телеграм-канал Mash. По его данным, после аварии на "Валдае" началось задымление.
Момент столкновения "Валдая" и моторной лодки в Самарской области. Видео © Telegram / Mash
Как сообщает Центральное МСУТ СК России, причины столкновения выясняются, действия водителей транспортных средств проверяются на наличие признаков преступления, предусмотренного статьёй 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта". О проведении проверки также сообщила и Куйбышевская транспортная прокуратура.
"Куйбышевская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения требований законодательства о безопасности судовождения, при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования", — говорится в сообщении надзорного ведомства.
Легкомоторная лодка после столкновения с судном "Валдай" в Самарской области. Фото © Telegram / Приволжская транспортная прокуратура
Легкомоторная лодка после столкновения с судном "Валдай" в Самарской области. Фото © Telegram / Приволжская транспортная прокуратура
Как ранее сообщал Life.ru, ЧП произошло в субботу, 20 июля, в Красноглинском районе у острова Зелёненький около турбазы "Чайка". Пострадали пять человек — трое мужчин и две женщины. У одной пассажирки повреждён позвоночник, у молодого человека — поломано бедро. Остальные получили черепно-мозговые травмы.