Момент столкновения теплохода и лодки в Самарской области попал на видео

Момент столкновения теплохода "Валдай" и легкомоторной лодки на реке Волге в Самарской области попал на видео. Кадры опубликовал телеграм-канал Mash. По его данным, после аварии на "Валдае" началось задымление.

Момент столкновения "Валдая" и моторной лодки в Самарской области. Видео © Telegram / Mash

Как сообщает Центральное МСУТ СК России, причины столкновения выясняются, действия водителей транспортных средств проверяются на наличие признаков преступления, предусмотренного статьёй 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта". О проведении проверки также сообщила и Куйбышевская транспортная прокуратура.

"Куйбышевская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения требований законодательства о безопасности судовождения, при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования", — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Легкомоторная лодка после столкновения с судном "Валдай" в Самарской области. Фото © Telegram / Приволжская транспортная прокуратура

Легкомоторная лодка после столкновения с судном "Валдай" в Самарской области. Фото © Telegram / Приволжская транспортная прокуратура