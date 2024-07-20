Португалия оказалась одним из главных поставщиков дронов на Украину

Около 90% дронов, которые сбивают системы ПВО РФ на Купянском направлении, были изготовлены в США и Португалии. Об этом в субботу, 20 июля, заявил начальник расчёта ПВО "Тор-М2" группировки войск "Запад" с позывным Паук.

"В основном украинских беспилотников очень мало. В основном США и Португалия. Где-то 90 на 10 процентов", — отметил он в беседе с журналистами.