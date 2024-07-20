В Краснодаре устранили аварию на электросетях
Мэр Наумов: В Краснодаре устранили ЧП на электросетях, ситуация под контролем
Свет вернулся во все дома в районе улиц Краеведа Соловьёва и Крузенштерна в Краснодаре, которые ранее остались без электричества. Об этом вечером в субботу, 20 июля, заявил мэр города Евгений Наумов.
"Причиной отключения стало не веерное ограничение электроснабжения, а авария на линии. Сейчас авария устранена. Вместе с электроснабжением запущена подача воды. Продолжаем контролировать ситуацию", — написал он в телеграм-канале.
Наумов добавил, что 22 июля состоится встреча с жильцами, управляющими компаниями, сетевиками и сотрудниками контрольно-надзорных органов.
Ранее Life.ru сообщал, что Наумов приехал встретиться с жителями многоэтажек, оставшихся без света и воды. Он подчеркнул, что будет лично находиться на месте до решения проблемы. Для местных жителей организовали подвоз технической и питьевой воды. К слову, 19 июля в Краснодаре уже четвёртый день подряд фиксировали суточный рекорд температуры воздуха, она составила 39 градусов.
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