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20 июля, 17:00

В Краснодаре устранили аварию на электросетях

Мэр Наумов: В Краснодаре устранили ЧП на электросетях, ситуация под контролем

Свет вернулся во все дома в районе улиц Краеведа Соловьёва и Крузенштерна в Краснодаре, которые ранее остались без электричества. Об этом вечером в субботу, 20 июля, заявил мэр города Евгений Наумов.

"Причиной отключения стало не веерное ограничение электроснабжения, а авария на линии. Сейчас авария устранена. Вместе с электроснабжением запущена подача воды. Продолжаем контролировать ситуацию", — написал он в телеграм-канале.

Наумов добавил, что 22 июля состоится встреча с жильцами, управляющими компаниями, сетевиками и сотрудниками контрольно-надзорных органов.

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Ранее Life.ru сообщал, что Наумов приехал встретиться с жителями многоэтажек, оставшихся без света и воды. Он подчеркнул, что будет лично находиться на месте до решения проблемы. Для местных жителей организовали подвоз технической и питьевой воды. К слову, 19 июля в Краснодаре уже четвёртый день подряд фиксировали суточный рекорд температуры воздуха, она составила 39 градусов.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Jan von nebenan

Никита Осипов
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