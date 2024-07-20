В Краснодаре устранили аварию на электросетях

Свет вернулся во все дома в районе улиц Краеведа Соловьёва и Крузенштерна в Краснодаре, которые ранее остались без электричества. Об этом вечером в субботу, 20 июля, заявил мэр города Евгений Наумов.

"Причиной отключения стало не веерное ограничение электроснабжения, а авария на линии. Сейчас авария устранена. Вместе с электроснабжением запущена подача воды. Продолжаем контролировать ситуацию", — написал он в телеграм-канале.

Наумов добавил, что 22 июля состоится встреча с жильцами, управляющими компаниями, сетевиками и сотрудниками контрольно-надзорных органов.