Мэр Краснодара Наумов контролирует ситуацию с электро- и водоснабжением

Мэр Краснодара Евгений Наумов заявил, что будет лично находиться у многоэтажных домов на улице Краеведа Соловьёва, где нет света и воды из-за аварии на электросетях, до решения проблемы. Соответствующее заявление он сделал днём в субботу, 20 июля, в телеграм-канале.

Специалисты устраняют последствия аварии в Краснодаре. Видео © Telegram / KRD.ru

"Нахожусь на улице Краеведа Соловьёва, где люди остались без света и воды из-за аварии на электросетях. Не уеду с места, пока жителям не вернут электричество. Здесь находятся и представители управляющей компании, профильные специалисты", — сообщил он.