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20 июля, 13:00

Мэр Краснодара Наумов контролирует ситуацию с электро- и водоснабжением

Мэр Краснодара Евгений Наумов на встрече с жителями многоэтажек, оставшихся без света и воды. Обложка © Telegram / KRD.ru

Мэр Краснодара Евгений Наумов на встрече с жителями многоэтажек, оставшихся без света и воды. Обложка © Telegram / KRD.ru

Мэр Краснодара Евгений Наумов заявил, что будет лично находиться у многоэтажных домов на улице Краеведа Соловьёва, где нет света и воды из-за аварии на электросетях, до решения проблемы. Соответствующее заявление он сделал днём в субботу, 20 июля, в телеграм-канале.

Специалисты устраняют последствия аварии в Краснодаре. Видео © Telegram / KRD.ru

"Нахожусь на улице Краеведа Соловьёва, где люди остались без света и воды из-за аварии на электросетях. Не уеду с места, пока жителям не вернут электричество. Здесь находятся и представители управляющей компании, профильные специалисты", — сообщил он.

По словам Наумова, сейчас специалисты устраняют последствия аварии, а параллельно тянется новый электрокабель. Для местных жителей организовали подвоз технической и питьевой воды.

В ряде южных регионов России ввели графики временных отключений электричества
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Напомним, 19 июля в Краснодаре уже четвёртый день подряд фиксировали суточный рекорд температуры воздуха на фоне жары, она составила 39 градусов. А на прошлых выходных в Краснодарском крае в районе Абрау-Дюрсо разгорелся природный пожар. Огонь перекинулся на территории нескольких туристических баз, в том числе повредил 60 построек на базе отдыха "Романтик", ещё восемь построек и пять машин пострадали на территории базы отдыха "Голубая волна". Из-за возгорания пострадало два человека, также было эвакуировано 176 человек, включая 48 детей. Позже лесной пожар под Новороссийском локализовали на площади 62 га. Поджог рассматривают как основную причину случившегося.

Никита Осипов
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