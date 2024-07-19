В ряде южных регионов России ввели графики временных отключений электричества
В Херсонской, Запорожской и Ростовской областях, а также в Крыму и Донецкой Народной Республике (ДНР) ввели графики временных отключений света. Об этом вечером в пятницу, 19 июля, заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
"Ввиду увеличения нагрузки в энергосистеме южной части страны системный оператор Черноморского регионального диспетчерского управления принял решение о введении графиков временных отключений на территориях", — написал он в телеграм-канале.
Балицкий призвал жителей Запорожской области запастись водой. Он заверил, что соцобъекты и больницы подключены к генераторам и будут работать в штатном режиме.
Ранее Life.ru писал, что из-за жары в Ростовской области вводят временные отключения электричества. Сбой в работе генерирующего оборудования произошёл на Ростовской АЭС. В связи с этим были введены временные ограничения потребления электроэнергии на юге России. Уточнялось, что энергоблок станции отключился из-за нарушений на турбогенераторе. По подсчётам, авария энергосистемы оставила без света 2,5 миллиона человек.
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