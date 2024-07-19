В ряде южных регионов России ввели графики временных отключений электричества

В Херсонской, Запорожской и Ростовской областях, а также в Крыму и Донецкой Народной Республике (ДНР) ввели графики временных отключений света. Об этом вечером в пятницу, 19 июля, заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

"Ввиду увеличения нагрузки в энергосистеме южной части страны системный оператор Черноморского регионального диспетчерского управления принял решение о введении графиков временных отключений на территориях", — написал он в телеграм-канале.