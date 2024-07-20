Взрыв прогремел рядом с полигоном Минобороны Армении, погиб человек

Взрыв прогремел рядом с полигоном Минобороны Армении в Капане. В результате один человек погиб, сообщает пресс-служба военного ведомства. Изначально армянские СМИ писали о взрыве на территории Минобороны республики, но информация не подтвердилась.

"Инцидент произошёл не на территории полигона Министерства обороны, а на территории по соседству с полигоном, а погибший — гражданское лицо", — говорится в сообщении военного ведомства Армении.

Как пишет агентство "Sputnik Армения" в телеграм-канале, ЧП случилось на территории медно-молибденового комбината, из-за чего погиб 64-летний сторож. Обстоятельства произошедшего выясняются.