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20 июля, 10:39

Число погибших при взрыве на насосной станции в Волгограде выросло до пяти

Работа спасателей на месте взрыва на насосной станции в Волгограде. Обложка © Telegram / МЧС Волгоград

Работа спасателей на месте взрыва на насосной станции в Волгограде. Обложка © Telegram / МЧС Волгоград

Число погибших при взрыве на насосной станции в Волгограде выросло до пяти. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе СУ Следственного комитета РФ по региону. Поисково-спасательные работы завершены.

"Нашли тело последнего погибшего на канализационно-насосной станции", — сказал собеседник ТАСС.

Электроподстанция разрушена после взрыва на насосной станции в Волгограде
Электроподстанция разрушена после взрыва на насосной станции в Волгограде

Напомним, 6 июля на насосной станции в Волгограде произошёл взрыв газа. В тот момент внутри находилось восемь рабочих. Предварительно, причиной хлопка стали нарушения при выполнении сварочных работ. Взрывная волна была настолько сильной, что в ближайших домах выбило окна. Возбуждено уголовное дело. Суд отправил под домашний арест главного инженера ООО "Концессии водоснабжения" Дмитрия Лебедева.

Матвей Константинов
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