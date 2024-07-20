Число погибших при взрыве на насосной станции в Волгограде выросло до пяти
Работа спасателей на месте взрыва на насосной станции в Волгограде. Обложка © Telegram / МЧС Волгоград
Число погибших при взрыве на насосной станции в Волгограде выросло до пяти. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе СУ Следственного комитета РФ по региону. Поисково-спасательные работы завершены.
"Нашли тело последнего погибшего на канализационно-насосной станции", — сказал собеседник ТАСС.
Напомним, 6 июля на насосной станции в Волгограде произошёл взрыв газа. В тот момент внутри находилось восемь рабочих. Предварительно, причиной хлопка стали нарушения при выполнении сварочных работ. Взрывная волна была настолько сильной, что в ближайших домах выбило окна. Возбуждено уголовное дело. Суд отправил под домашний арест главного инженера ООО "Концессии водоснабжения" Дмитрия Лебедева.