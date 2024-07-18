В Волгограде избрали меру пресечения инженеру по делу о взрыве на насосной станции
В Волгограде суд отправил под домашний арест инженера "Концессий водоснабжения"
Последствия взрыва газа на насосной станции в Волгограде. Обложка © ГУ МЧС России по Волгоградской области
Главного инженера ООО "Концессии водоснабжения" Дмитрия Лебедева поместили под домашний арест по делу о взрыве газа на насосной станции в Волгограде. Мера пресечения избрана до 6 сентября. Об этом сообщили в Объединённой пресс-службе судов общей юрисдикции Волгоградской области.
"18 июля 2024 года Центральный районный суд города Волгограда рассмотрел ходатайство следственного органа об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу главному инженеру ООО "Концессии водоснабжения" Лебедеву Д.Н., обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК РФ <...> Мера пресечения в виде домашнего ареста избрана судом по 6 сентября", — говорится в публикации.
В пресс-службе отметили, что при определении меры пресечения суд учёл смягчающие обстоятельства. В частности, сказалось то, что Лебедев не имел судимостей в прошлом, у него положительная характеристика, а также несколько наград и поощрений.
Напомним, что 6 июля на насосной станции в Волгограде взорвался газ. В тот момент в здании находилось восемь рабочих. Предварительно, причиной трагедии стали нарушения при выполнении работ по сварке. Взрывная волна была такой силы, что в 29 квартирах ближайших домов вылетели стёкла. По факту происшествия заведено уголовное дело. Изначально было известно о двух погибших, но потом обнаружили третьего, а спустя неделю поисков нашли тело четвёртой жертвы.