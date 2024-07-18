В Волгограде избрали меру пресечения инженеру по делу о взрыве на насосной станции

Главного инженера ООО "Концессии водоснабжения" Дмитрия Лебедева поместили под домашний арест по делу о взрыве газа на насосной станции в Волгограде. Мера пресечения избрана до 6 сентября. Об этом сообщили в Объединённой пресс-службе судов общей юрисдикции Волгоградской области.

"18 июля 2024 года Центральный районный суд города Волгограда рассмотрел ходатайство следственного органа об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу главному инженеру ООО "Концессии водоснабжения" Лебедеву Д.Н., обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК РФ <...> Мера пресечения в виде домашнего ареста избрана судом по 6 сентября", — говорится в публикации.