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20 июля, 19:02

В Турции россияне отравились газом из-за сломанного бойлера в 5-звёздочном отеле

В пятизвёздочном отеле Sealight Resort в турецком Кушадасы россияне отравились газом в результате поломки бойлера нагрева воды. По данным российского посольства, всё произошло 18 июля.

Из-за утечки пострадало пять наших сограждан — их госпитализировали и уже выписали. Туристам дали другие номера, и сейчас жалоб ни у кого нет, отмечает РБК. Уточняется, что номер в отеле стоит около 250 тысяч рублей.

Ещё один отель в Турции заселил российских туристов на стройку
Ещё один отель в Турции заселил российских туристов на стройку

Ранее Life.ru писал о скандале в отеле турецкого курорта Кемер, из которого туристов просто выгнали на улицу, заявив об отсутствии номеров, несмотря на бронь. Некоторым повезло больше — им предоставили апартаменты, вот только они были совершенно неубранными, а в других поселились муравьи. Путёвки туда стоили под 500 тысяч рублей.

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Shutterstock / FOTODOM / Dmitry Polonskiy

Никита Осипов
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