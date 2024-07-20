В Турции россияне отравились газом из-за сломанного бойлера в 5-звёздочном отеле
В пятизвёздочном отеле Sealight Resort в турецком Кушадасы россияне отравились газом в результате поломки бойлера нагрева воды. По данным российского посольства, всё произошло 18 июля.
Из-за утечки пострадало пять наших сограждан — их госпитализировали и уже выписали. Туристам дали другие номера, и сейчас жалоб ни у кого нет, отмечает РБК. Уточняется, что номер в отеле стоит около 250 тысяч рублей.
Ранее Life.ru писал о скандале в отеле турецкого курорта Кемер, из которого туристов просто выгнали на улицу, заявив об отсутствии номеров, несмотря на бронь. Некоторым повезло больше — им предоставили апартаменты, вот только они были совершенно неубранными, а в других поселились муравьи. Путёвки туда стоили под 500 тысяч рублей.
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