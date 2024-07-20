В Турции россияне отравились газом из-за сломанного бойлера в 5-звёздочном отеле

В пятизвёздочном отеле Sealight Resort в турецком Кушадасы россияне отравились газом в результате поломки бойлера нагрева воды. По данным российского посольства, всё произошло 18 июля.

Из-за утечки пострадало пять наших сограждан — их госпитализировали и уже выписали. Туристам дали другие номера, и сейчас жалоб ни у кого нет, отмечает РБК. Уточняется, что номер в отеле стоит около 250 тысяч рублей.