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20 июля, 18:58

Умер актёр Виталий Каракорский

В возрасте 66 лет умер актёр Каракорский, известный по сериалу "Поросль"

Виталий Каракорский в фильме "Поросль". Обложка © "Поросль" (Литва, 1998–2000), режиссёр Саулюс Восилюс, сценарист Бронюс Бушма / Кino-teatr.ru

Виталий Каракорский в фильме "Поросль". Обложка © "Поросль" (Литва, 1998–2000), режиссёр Саулюс Восилюс, сценарист Бронюс Бушма / Кino-teatr.ru

В Вильнюсе в возрасте 66 лет скончался актёр из сериала "Поросль" Виталий Каракорский. Об этом сообщили в Еврейской общине Литвы. Причины смерти артиста не раскрываются.

"Еврейская община Литвы выражает самые искренние и глубокие соболезнования жене Виталия Лилии Копач, сыну Даниэлю, родным и близким", — говорится в заявлении общины.

Виталий Каракорский родился 2 января 1958 года в Бобруйске Белорусской ССР. После окончания школы уехал в Литву, где поступил в Шяуляйский педагогический университет. Закончив его, стал изучать филологию в Вильнюсском госуниверситете, а позже вернулся в Белоруссию и поступил на журфак. Некоторое время работал заведующим литературной части в Могилёвском драмтеатре и звукорежиссёром в Бобруйске. В 1990 году уехал жить в Вильнюс. Работал на литовском радио и телевидении, а также снимался в сериалах и кино.

Ранее сообщалось о смерти актёра Игоря Щербака. Зрителю артист широко известен по сериалам "Нюхач" и "Возвращение Мухтара". Кроме того, он занимался дубляжом и озвучкой. Ему было 68 лет.

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Наталья Демьянова
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