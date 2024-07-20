Умер актёр Виталий Каракорский

Виталий Каракорский родился 2 января 1958 года в Бобруйске Белорусской ССР. После окончания школы уехал в Литву, где поступил в Шяуляйский педагогический университет. Закончив его, стал изучать филологию в Вильнюсском госуниверситете, а позже вернулся в Белоруссию и поступил на журфак. Некоторое время работал заведующим литературной части в Могилёвском драмтеатре и звукорежиссёром в Бобруйске. В 1990 году уехал жить в Вильнюс. Работал на литовском радио и телевидении, а также снимался в сериалах и кино.