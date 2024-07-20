Умер актёр Виталий Каракорский
В возрасте 66 лет умер актёр Каракорский, известный по сериалу "Поросль"
Виталий Каракорский в фильме "Поросль". Обложка © "Поросль" (Литва, 1998–2000), режиссёр Саулюс Восилюс, сценарист Бронюс Бушма / Кino-teatr.ru
В Вильнюсе в возрасте 66 лет скончался актёр из сериала "Поросль" Виталий Каракорский. Об этом сообщили в Еврейской общине Литвы. Причины смерти артиста не раскрываются.
"Еврейская община Литвы выражает самые искренние и глубокие соболезнования жене Виталия Лилии Копач, сыну Даниэлю, родным и близким", — говорится в заявлении общины.
Виталий Каракорский родился 2 января 1958 года в Бобруйске Белорусской ССР. После окончания школы уехал в Литву, где поступил в Шяуляйский педагогический университет. Закончив его, стал изучать филологию в Вильнюсском госуниверситете, а позже вернулся в Белоруссию и поступил на журфак. Некоторое время работал заведующим литературной части в Могилёвском драмтеатре и звукорежиссёром в Бобруйске. В 1990 году уехал жить в Вильнюс. Работал на литовском радио и телевидении, а также снимался в сериалах и кино.
Ранее сообщалось о смерти актёра Игоря Щербака. Зрителю артист широко известен по сериалам "Нюхач" и "Возвращение Мухтара". Кроме того, он занимался дубляжом и озвучкой. Ему было 68 лет.