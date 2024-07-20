Вкусный рекорд: В Тюмени приготовили самый длинный шашлык в России

В Тюмени в преддверии Дня города, который тюменцы отметят уже завтра, приготовили самый длинный шашлык. По информации телеграм-канала SHOT, его длина составила 438 метров.

В Тюмени сегодня приготовили самый длинный шашлык в России. Видео © Telegram / SHOT

Мероприятие состоялось на набережной реки Туры в преддверии Дня города: завтра Тюмень отметит 438 лет со дня образования. В честь этого события повара, которые готовились к событию несколько месяцев, приготовили 438-метровый шашлык.

Результат официально зафиксирован и уже попал в Книгу рекордов России, а приготовленное мясо раздали тюменцам бесплатно. Кстати, предыдущий рекорд принадлежал Владивостоку — два года назад там на День города пожарили 266-метровый шашлык.