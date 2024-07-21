Фермерские демонстрации во Франции обострились до насильственных столкновений
Во время фермерских протестов во Франции ранения получили девять человек
Протесты в портовом городе Ля-Рошель собрали около шести тысяч человек. Обложка © X / WORLD AT WAR
В результате протестов фермеров на западе Франции девять человек получили ранения, а семеро были задержаны. Префектура департамента Приморская Шаранта сообщает, что среди протестующих также было около 500 радикально настроенных активистов black bloc.
Протесты в портовом городе Ля-Рошель собрали около шести тысяч человек. Видео © X / BladeoftheSun / World_At_War_6
Сообщается, что протестующие выступали против планов строительства водохранилищ, что привело к столкновениям с правоохранительными органами и применению слезоточивого газа. Демонстрации, организованные движением "Восстание земли" в портовом городе Ля-Рошель, собрали около шести тысяч участников. Прокуратура, в свою очередь, подтвердила информацию о семи задержаниях и девяти пострадавших, включая четырёх полицейских.
Ранее в Париже, в ходе протестов, связанных с предварительными результатами досрочных парламентских выборов, радикалы из движения black bloc начали разрушать витрины и поджигать мусорные баки. Протестная акция, которая изначально была мирной и собрала более тысячи участников, переросла в насилие после присоединения молодёжи из black bloc.