Жара и перегрузка электросетей привела к массовым отключениям света в Анапе
Около 10 тысяч жителей Анапы остались без электроэнергии из-за перегрузок и жары
В жаркую погоду, которая обрушилась на Краснодарский край, около 10 тысяч жителей Анапы столкнулись с отключением света. По информации пресс-службы мэрии, аномально высокая температура привела к перегрузкам в электросетях, что затруднило обеспечение бесперебойного электроснабжения.
"Продолжается устранение аварий на электросетях. <…> В настоящее время без света остаются около 10 тысяч человек в городе, Супсехе, Гай-Кодзоре, Варваровке", — сказано в сообщении.
В пятницу число пострадавших от отключений достигало 17 тысяч человек. На данный момент работы по восстановлению электроснабжения продолжаются с привлечением дополнительных ресурсов и техники. В городе установлены дизель-генераторы для поддержания электроснабжения в центральных районах.
Ранее Life.ru сообщал, что в Алуште почти 50 тысяч жителей остались без электроэнергии из-за аварии на двух трансформаторных станциях. К настоящему моменту электроснабжение восстановлено.
Shutterstock / FOTODOM / WR studio