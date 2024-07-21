Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 июля, 23:07

Жара и перегрузка электросетей привела к массовым отключениям света в Анапе

Около 10 тысяч жителей Анапы остались без электроэнергии из-за перегрузок и жары

В жаркую погоду, которая обрушилась на Краснодарский край, около 10 тысяч жителей Анапы столкнулись с отключением света. По информации пресс-службы мэрии, аномально высокая температура привела к перегрузкам в электросетях, что затруднило обеспечение бесперебойного электроснабжения.

"Продолжается устранение аварий на электросетях. <…> В настоящее время без света остаются около 10 тысяч человек в городе, Супсехе, Гай-Кодзоре, Варваровке", — сказано в сообщении.

В пятницу число пострадавших от отключений достигало 17 тысяч человек. На данный момент работы по восстановлению электроснабжения продолжаются с привлечением дополнительных ресурсов и техники. В городе установлены дизель-генераторы для поддержания электроснабжения в центральных районах.

Блок румынской АЭС автоматически отключился из-за технической проблемы
Блок румынской АЭС автоматически отключился из-за технической проблемы

Ранее Life.ru сообщал, что в Алуште почти 50 тысяч жителей остались без электроэнергии из-за аварии на двух трансформаторных станциях. К настоящему моменту электроснабжение восстановлено.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / WR studio

Кирилл Сосновских
  • Новости
  • Происшествия
  • Общество
  • Краснодарский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров