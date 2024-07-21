Жара и перегрузка электросетей привела к массовым отключениям света в Анапе

В жаркую погоду, которая обрушилась на Краснодарский край, около 10 тысяч жителей Анапы столкнулись с отключением света. По информации пресс-службы мэрии, аномально высокая температура привела к перегрузкам в электросетях, что затруднило обеспечение бесперебойного электроснабжения.

"Продолжается устранение аварий на электросетях. <…> В настоящее время без света остаются около 10 тысяч человек в городе, Супсехе, Гай-Кодзоре, Варваровке", — сказано в сообщении.

В пятницу число пострадавших от отключений достигало 17 тысяч человек. На данный момент работы по восстановлению электроснабжения продолжаются с привлечением дополнительных ресурсов и техники. В городе установлены дизель-генераторы для поддержания электроснабжения в центральных районах.