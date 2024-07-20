Блок румынской АЭС автоматически отключился из-за технической проблемы

На румынской АЭС в Чернаводэ первый блок автоматически отключился от национальной энергетической системы из-за технической проблемы. Об этом сообщила компания Nuclearelectrica. Это произошло вечером 19 июля.

"Специалисты АЭС изучают причину с целью устранения, согласно действующим процедурам. Автоматическое отключение и ремонтные работы не влияют на ядерную безопасность, безопасность персонала и населения", — передаётся в сообщении.

Предположительно, причиной аварии послужила аномальная жара, которая установилась в Румынии в последние недели. Нередко воздух прогревается до плюс 40 градусов, вызывая сбои в работе сетей электроснабжения. В результате некоторые районы страны были обесточены.