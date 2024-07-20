Блок румынской АЭС автоматически отключился из-за технической проблемы
На румынской АЭС в Чернаводэ первый блок автоматически отключился от национальной энергетической системы из-за технической проблемы. Об этом сообщила компания Nuclearelectrica. Это произошло вечером 19 июля.
"Специалисты АЭС изучают причину с целью устранения, согласно действующим процедурам. Автоматическое отключение и ремонтные работы не влияют на ядерную безопасность, безопасность персонала и населения", — передаётся в сообщении.
Предположительно, причиной аварии послужила аномальная жара, которая установилась в Румынии в последние недели. Нередко воздух прогревается до плюс 40 градусов, вызывая сбои в работе сетей электроснабжения. В результате некоторые районы страны были обесточены.
Ранее Life.ru сообщал о сбоях в работе Ростовской АЭС. О технических неполадках сообщили днём 16 июля. Энергоблок автоматически отключился от сети из-за неполадок в работе турбогенератора. В связи с этим в ряде южных регионов России были введены ограничения на потребление электроэнергии.
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