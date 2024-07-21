Генконсульство РФ проверит сообщения об отравлении россиян в турецком отеле

Российские дипломаты в Анталье отреагировали на сообщения об отравлении граждан РФ в одном из отелей, расположенных на западе Турции. Как рассказали представители генерального консульства России в беседе с корреспондентами РИА "Новости", сотрудники дипломатической миссии проверят информацию об этом инциденте.