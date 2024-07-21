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20 июля, 23:21

Генконсульство РФ проверит сообщения об отравлении россиян в турецком отеле

Российские дипломаты в Анталье отреагировали на сообщения об отравлении граждан РФ в одном из отелей, расположенных на западе Турции. Как рассказали представители генерального консульства России в беседе с корреспондентами РИА "Новости", сотрудники дипломатической миссии проверят информацию об этом инциденте.

"Каких-либо обращений в генконсульство со стороны российских граждан не поступало. Дипломаты <...> держат вопрос в повестке", — сообщил собеседник информагентства.

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Накануне, 20 июля, Life.ru писал, что в пятизвёздочном отеле Sealight Resort, который находится в турецком Кушадасы, россияне отравились газом в результате поломки бойлера нагрева воды. По данным российского посольства, всё произошло 18 июля.

Обложка ©

Pixabay / smuldur

Алексей Соловьёв
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