Генконсульство РФ проверит сообщения об отравлении россиян в турецком отеле
Российские дипломаты в Анталье отреагировали на сообщения об отравлении граждан РФ в одном из отелей, расположенных на западе Турции. Как рассказали представители генерального консульства России в беседе с корреспондентами РИА "Новости", сотрудники дипломатической миссии проверят информацию об этом инциденте.
"Каких-либо обращений в генконсульство со стороны российских граждан не поступало. Дипломаты <...> держат вопрос в повестке", — сообщил собеседник информагентства.
Накануне, 20 июля, Life.ru писал, что в пятизвёздочном отеле Sealight Resort, который находится в турецком Кушадасы, россияне отравились газом в результате поломки бойлера нагрева воды. По данным российского посольства, всё произошло 18 июля.
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