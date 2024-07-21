В Госдуме призвали повышать статус внутренних соревнований в России

Недавно двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко заявил, что ему звонили депутаты и просили поддержать бойкот Олимпиады в Париже. В связи с этим первый зампред думского Комитета по международным делам Светлана Журова, которая также является олимпийской чемпионкой, в беседе с радио "Комсомольская правда" заявила, что если говорить про патриотизм, то надо поддержать отечественных спортсменов болельщиками.

Собеседница "Комсомолки" подчеркнула, что надо повышать статус внутренних соревнований в России. Она напомнила, что на футбол и хоккей, где зарабатывают деньги, ходят люди.

Парламентарий отметила, что в стране обвиняют спортсменов за то, что они хотят ехать на Олимпиаду без гимна и без флага. Также народная избранница сообщила, что в настоящее время российских спортсменов проверяют на патриотизм, но никто не задавался вопросом о том, придут ли болельщики на трибуны поболеть на чемпионате России, например, за синхронное плавание или конькобежный спорт.

"Давайте поддержим спортсменов, давайте ходить на соревнования и болеть за них, если мы считаем, что мы патриоты, если мы считаем, что наши внутренние соревнования важнее, чем Олимпийские игры, давайте ходить на спартакиады. Давайте вот реально болельщики заполнят трибуны, и не те программные зрители, которых туда загоняют насильно. Если мы говорим про патриотизм, тогда давайте поддержим наших спортсменов нашими болельщиками", — заявила Журова.