Священник рассказал, что важно помнить в День явления Казанской иконы Божией Матери

Казанская икона Божией Матери явилась миру в преддверии страшных испытаний Смутного времени, став символом надежды и утешения. Об этом в беседе с РИА "Новости" напомнил доцент Сретенской духовной академии священник Антоний Борисов.

Священнослужитель напомнил, что обретение образа Богородицы произошло в 1579 году в Казани — после страшного пожара, который испепелил половину города. Девочке Матроне во сне явилась Божья Мать и показала место на пепелище, где в результате и была найдена икона. Этот образ стала для жителей Казани знаком утешения и надежды.

Первоначальная икона Казанской Богоматери безвозвратно утеряна, однако сохранилась копия, перед которой молились Минин и Пожарский. Сейчас образ напоминает православным о том, что величие России не существует само по себе: оно опирается на искреннюю веру. По словам Борисова, без памяти о Боге и преданности Его заповедям не на словах, а на деле наш народ быстро деградирует.

"Чудотворная Казанская икона явилась в преддверии страшных испытаний Смутного времени. Молясь перед копией Казанской иконы, шли освобождать Москву воины ополчения Минина и Пожарского. Уже в начале ХХ века кража и гибель Казанской иконы стали предвестниками грядущих краха Российского государства и начала гонений на Церковь", — подчеркнул священник.