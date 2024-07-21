Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 июля, 01:05

Священник рассказал, что важно помнить в День явления Казанской иконы Божией Матери

Священник: Казанская икона Божией Матери является символом утешения и надежды

Икона Казанской Божией Матери. Обложка © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков

Икона Казанской Божией Матери. Обложка © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков

Казанская икона Божией Матери явилась миру в преддверии страшных испытаний Смутного времени, став символом надежды и утешения. Об этом в беседе с РИА "Новости" напомнил доцент Сретенской духовной академии священник Антоний Борисов.

Священнослужитель напомнил, что обретение образа Богородицы произошло в 1579 году в Казани — после страшного пожара, который испепелил половину города. Девочке Матроне во сне явилась Божья Мать и показала место на пепелище, где в результате и была найдена икона. Этот образ стала для жителей Казани знаком утешения и надежды.

Первоначальная икона Казанской Богоматери безвозвратно утеряна, однако сохранилась копия, перед которой молились Минин и Пожарский. Сейчас образ напоминает православным о том, что величие России не существует само по себе: оно опирается на искреннюю веру. По словам Борисова, без памяти о Боге и преданности Его заповедям не на словах, а на деле наш народ быстро деградирует.

"Чудотворная Казанская икона явилась в преддверии страшных испытаний Смутного времени. Молясь перед копией Казанской иконы, шли освобождать Москву воины ополчения Минина и Пожарского. Уже в начале ХХ века кража и гибель Казанской иконы стали предвестниками грядущих краха Российского государства и начала гонений на Церковь", — подчеркнул священник.

Икону Святых Небесных Покровителей Воинства Российского доставили на передовую
Икону Святых Небесных Покровителей Воинства Российского доставили на передовую

21 июля православные верующие отмечают День явления Казанской иконы Божией Матери — один из самых почитаемых церковных праздников. Что можно и что нельзя делать в этот святой день, чтобы соблюсти все традиции и привлечь благодать в свою жизнь, — в материале Life.ru.

Оксана Попова
  • Новости
  • Религия
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров