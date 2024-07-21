Выявляют слабые места: В США раскрыли коварные планы штаба Трампа на Харрис

Команда кандидата в президенты Соединённых Штатов от Республиканской партии Дональда Трампа готовит масштабную кампанию, направленную против вице-президента страны Камалы Харрис. Как пишет газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники, предвыборный штаб миллиардера разрабатывает план на случай её выдвижения кандидатом на высший государственный пост от Демократической партии США.

Журналисты рассказали, что команда республиканца пытается выявить уязвимости Харрис, в том числе и с помощью социологических опросов. Издание отметило, что ранее помощники Трампа подготовили несколько направленных против американского вице-президента видео, однако позже отказались от них.

Помимо того, согласно приведённой информации, национальный комитет республиканцев внимательно следит за демократами. Газета указывает, что это также касается финансирования предвыборной кампании действующего главы США Джо Байдена. Команда Трампа готова подать иск, если эти средства будут переведены.