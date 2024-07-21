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20 июля, 22:39

Володин прибыл на Кубу с рабочим визитом

Председатель Госдумы Вячеслав Володин прибыл на Кубу с рабочим визитом

Председатель Госдумы Вячеслав Володин. Обложка © Официальный сайт Государственной Думы

Председатель Госдумы Вячеслав Володин. Обложка © Официальный сайт Государственной Думы

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин прибыл на Кубу с рабочим визитом. Об этом сообщает ТАСС.

По информации агенства, спецборт спикера приземлился в международном аэропорту имени Хосе Марти. Известно, что Володин планирует встретится с председателем Национальной ассамблеи народной власти и Государственного совета Республики Куба Эстебаном Ласо.

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Ранее Володин в рамках рабочего визита прибыл в Никарагуа, где встретился с президентом страны Даниэлем Ортегой. Председатель нижней палаты российского парламента передал главе этого латиноамериканского государства послание от президента РФ Владимира Путина.

Оксана Попова
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