Володин прибыл на Кубу с рабочим визитом
Председатель Госдумы Вячеслав Володин прибыл на Кубу с рабочим визитом
Председатель Госдумы Вячеслав Володин. Обложка © Официальный сайт Государственной Думы
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин прибыл на Кубу с рабочим визитом. Об этом сообщает ТАСС.
По информации агенства, спецборт спикера приземлился в международном аэропорту имени Хосе Марти. Известно, что Володин планирует встретится с председателем Национальной ассамблеи народной власти и Государственного совета Республики Куба Эстебаном Ласо.
Ранее Володин в рамках рабочего визита прибыл в Никарагуа, где встретился с президентом страны Даниэлем Ортегой. Председатель нижней палаты российского парламента передал главе этого латиноамериканского государства послание от президента РФ Владимира Путина.