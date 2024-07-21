Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин прибыл на Кубу с рабочим визитом. Об этом сообщает ТАСС.

По информации агенства, спецборт спикера приземлился в международном аэропорту имени Хосе Марти. Известно, что Володин планирует встретится с председателем Национальной ассамблеи народной власти и Государственного совета Республики Куба Эстебаном Ласо.