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21 июля, 01:57

Минеральные Воды стали самым бюджетным курортом для отдыха в летний сезон

Исследование: Ночь в отелях Минвод в июле и августе обойдётся в 4,3 тысячи рублей

Минеральные Воды стали самым бюджетным курортом для отдыха в летний сезон. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / saiko3p

Минеральные Воды стали самым бюджетным курортом для отдыха в летний сезон. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / saiko3p

Минеральные Воды признаны самым экономным направлением для отдыха в июле и августе. По данным соответствующего исследования, которые изучила "Лента.ру", ночёвка в местных отелях обойдётся в среднем в 4,3 тысячи рублей. Аналогичная цена и для гостиниц в Горно-Алтайске.

Также среди недорогих городов упоминаются Саратов (4,5 тысячи рублей за ночь), Вологда и Рязань (по 4,7 тысячи рублей), Чебоксары (4,8 тысячи рублей). Более дорогие, но все ещё доступные варианты можно найти в Краснодаре и Каменске-Шахтинском, где средняя стоимость ночи составляет 4,9 тысячи рублей.

Сервис "Яндекс. Путешествия" указывает, что интерес к городам Золотого кольца России возрос: во Владимире спрос на отели увеличился на 53%, в Суздале — на 47%. Тем не менее, средняя цена ночёвки в этих городах значительно выше — во Владимире она составляет 5 тысяч рублей, а в Суздале — 9,6 тысячи рублей.

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Ранее туристический эксперт рассказала о том, какие предметы из отелей можно уносить с собой без риска неприятных последствий. По её словам, туристы могут забрать канцелярские товары с логотипом отеля, одноразовые наборы для шитья, мини-косметику и конфеты.

Кирилл Сосновских
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