Трамп впервые после покушения показался на публике без повязки на ухе
Кандидат в президенты США Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Evan El-Amin
Кандидат в президенты Соединённых Штатов от Республиканской партии США Дональд Трамп впервые появился на публике без белой повязки на ухе, прикрывавшей его пулевое ранение после покушения в Пенсильвании. Как передаёт ТАСС, это событие произошло на первом после того инцидента митинге сторонников республиканца в городе Гранд-Рапидс, находящемся в штате Мичиган.
Стоит отметить, что раньше 45-й американский лидер показывался с белой повязкой на ухе в Милуоки, где проходил съезд его однопартийцев. Теперь же он появился на сцене с небольшим пластырем телесного цвета.
Ранее Life.ru писал, что американские делегаты на съезде Республиканской партии США запустили новый тренд. Они повесили повязки на ухо, похожие на ту, что носит экс-лидер США Дональд Трамп после покушения.