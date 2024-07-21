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21 июля, 00:04

Трамп впервые после покушения показался на публике без повязки на ухе

Кандидат в президенты США Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Evan El-Amin

Кандидат в президенты США Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Evan El-Amin

Кандидат в президенты Соединённых Штатов от Республиканской партии США Дональд Трамп впервые появился на публике без белой повязки на ухе, прикрывавшей его пулевое ранение после покушения в Пенсильвании. Как передаёт ТАСС, это событие произошло на первом после того инцидента митинге сторонников республиканца в городе Гранд-Рапидс, находящемся в штате Мичиган.

Стоит отметить, что раньше 45-й американский лидер показывался с белой повязкой на ухе в Милуоки, где проходил съезд его однопартийцев. Теперь же он появился на сцене с небольшим пластырем телесного цвета.

Трамп с перебинтованным ухом впервые появился на публике после покушения
Трамп с перебинтованным ухом впервые появился на публике после покушения

Ранее Life.ru писал, что американские делегаты на съезде Республиканской партии США запустили новый тренд. Они повесили повязки на ухо, похожие на ту, что носит экс-лидер США Дональд Трамп после покушения.

Алексей Соловьёв
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