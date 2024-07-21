Трамп впервые после покушения показался на публике без повязки на ухе

Кандидат в президенты Соединённых Штатов от Республиканской партии США Дональд Трамп впервые появился на публике без белой повязки на ухе, прикрывавшей его пулевое ранение после покушения в Пенсильвании. Как передаёт ТАСС, это событие произошло на первом после того инцидента митинге сторонников республиканца в городе Гранд-Рапидс, находящемся в штате Мичиган.

Стоит отметить, что раньше 45-й американский лидер показывался с белой повязкой на ухе в Милуоки, где проходил съезд его однопартийцев. Теперь же он появился на сцене с небольшим пластырем телесного цвета.