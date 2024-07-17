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17 июля, 11:51

Республиканцы оригинально поддержали Трампа после покушения и создали новый тренд

Республиканцы на съезде заклеили уши в поддержку раненого Трампа

Республиканцы на сеъзде заклеили уши в поддержку раненого Трампа. Обложка © X / mychaelschnell

Республиканцы на сеъзде заклеили уши в поддержку раненого Трампа. Обложка © X / mychaelschnell

Американские делегаты на съезде Республиканской партии запустили новый тренд: повязки на ухо, похожие на ту, что носит экс-лидер США Дональд Трамп после покушения. Об этом сообщает издание The Hill.

Делегат из Аризоны Джо Нелья назвал такой аксессуар "новейшей модной тенденцией".

Как сообщал Life.ru, кандидата в президенты США Дональда Трампа пытались убить 13 июля. Пуля пролетела всего в нескольких миллиметрах от его головы, задев одно лишь ухо. Злоумышленника Томаса Мэтью Крукса ликвидировали на месте. Спустя несколько дней в западных СМИ намекнули, что к покушению может быть причастен Иран. При этом в Тегеране обвинения назвали безосновательными.

В США предупредили Трампа о новых покушениях в ближайшие недели
В США предупредили Трампа о новых покушениях в ближайшие недели
Александра Мышляева
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