Республиканцы оригинально поддержали Трампа после покушения и создали новый тренд
Республиканцы на съезде заклеили уши в поддержку раненого Трампа
Республиканцы на сеъзде заклеили уши в поддержку раненого Трампа. Обложка © X / mychaelschnell
Американские делегаты на съезде Республиканской партии запустили новый тренд: повязки на ухо, похожие на ту, что носит экс-лидер США Дональд Трамп после покушения. Об этом сообщает издание The Hill.
Делегат из Аризоны Джо Нелья назвал такой аксессуар "новейшей модной тенденцией".
Как сообщал Life.ru, кандидата в президенты США Дональда Трампа пытались убить 13 июля. Пуля пролетела всего в нескольких миллиметрах от его головы, задев одно лишь ухо. Злоумышленника Томаса Мэтью Крукса ликвидировали на месте. Спустя несколько дней в западных СМИ намекнули, что к покушению может быть причастен Иран. При этом в Тегеране обвинения назвали безосновательными.