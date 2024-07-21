Петербургский психопат больше месяца жил с трупом отца, которого убил из-за колбасы

В Кировском районе Северной столицы невменяемый мужчина убил своего отца из-за колбасы и потом ещё месяц жил с его трупом. Эту шокирующую историю рассказал телеканал "Санкт-Петербург".

Тело обнаружили через день после того, как у убитого был день рождения. Пенсионер жил тихо и всю жизнь изучал языки, а вместе с ним на его пенсию жил и его отпрыск, который нигде не работал. Несмотря на совместный и единственный источник дохода, продукты они делили врозь.

"В ходе одной из ссор сын решил, что отец украл у него колбасу. Отец, естественно, ответил, что колбасу не крал. Сына это взбесило. В связи с этим в ходе ссоры сын нанёс отцу три удара ножом, два из них — в область груди. В ходе этих ударов он задел сердце и лёгкое. И также один удар в левое предплечье", — рассказал журналистам следователь следственного отдела по Кировскому району ГСУ СК России по Санкт-Петербургу Дмитрий Михайлов.

Задержанный, который на протяжении месяца после этого жил с трупом отца, впоследствии заявлял, что его родственник жив. В настоящее время его признали психически больным человеком, а, по словам следователей, согласно результатам психолого-психиатрической экспертизы, убийцу теперь должны содержать в спецучреждении с интенсивным наблюдением.