"Действовал умышленно и дерзко": Арестован мужчина, зарезавший москвича на глазах у его внучек
Суд арестовал до 4 августа убийцу пенсионера в московском парке "Кусково"
Александр Штольц, убивший пенсионера в московском парке "Кусково". Обложка © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы
Подозреваемого в убийстве пенсионера в московском парке "Кусково" арестовали на два месяца. 64-летний Александр Штольц пробудет в СИЗО до 4 августа. Такое решение в субботу, 8 июня, принял Перовский районный суд столицы.
Александр Штольц, убивший пенсионера в московском парке "Кусково". Видео © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы
"Штольц на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений к потерпевшему после сделанного им замечания принял решение о совершении убийства. Он действовал умышленно и дерзко, нанёс удар ножом в область жизненно важного органа, от чего потерпевший скончался на месте", — отметили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.
Напомним, жестокое убийство произошло вечером 4 июня. Штольц ударил ножом в сердце Юрия Малкина, который заступился за своих внучек. Тот скончался на месте на глазах девочек. Преступник скрывался три дня, а накануне явился в полицию с повинной.