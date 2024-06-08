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8 июня, 10:52

"Действовал умышленно и дерзко": Арестован мужчина, зарезавший москвича на глазах у его внучек

Суд арестовал до 4 августа убийцу пенсионера в московском парке "Кусково"

Александр Штольц, убивший пенсионера в московском парке "Кусково". Обложка © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы

Александр Штольц, убивший пенсионера в московском парке "Кусково". Обложка © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы

Подозреваемого в убийстве пенсионера в московском парке "Кусково" арестовали на два месяца. 64-летний Александр Штольц пробудет в СИЗО до 4 августа. Такое решение в субботу, 8 июня, принял Перовский районный суд столицы.

Александр Штольц, убивший пенсионера в московском парке "Кусково". Видео © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы

"Штольц на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений к потерпевшему после сделанного им замечания принял решение о совершении убийства. Он действовал умышленно и дерзко, нанёс удар ножом в область жизненно важного органа, от чего потерпевший скончался на месте", — отметили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.

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Напомним, жестокое убийство произошло вечером 4 июня. Штольц ударил ножом в сердце Юрия Малкина, который заступился за своих внучек. Тот скончался на месте на глазах девочек. Преступник скрывался три дня, а накануне явился в полицию с повинной.

Никита Осипов
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