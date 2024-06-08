"Действовал умышленно и дерзко": Арестован мужчина, зарезавший москвича на глазах у его внучек

Подозреваемого в убийстве пенсионера в московском парке "Кусково" арестовали на два месяца. 64-летний Александр Штольц пробудет в СИЗО до 4 августа. Такое решение в субботу, 8 июня, принял Перовский районный суд столицы.

"Штольц на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений к потерпевшему после сделанного им замечания принял решение о совершении убийства. Он действовал умышленно и дерзко, нанёс удар ножом в область жизненно важного органа, от чего потерпевший скончался на месте", — отметили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.