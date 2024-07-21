Президент Никарагуа Ортега назвал преступными антироссийские санкции Запада

Президент Никарагуа Даниэль Ортега выступил с резкой критикой в адрес западных санкций против России, назвав их преступными и вредными для всего мира. На встрече с председателем Госдумы РФ Вячеславом Володиным в Манагуа политик заявил, что инициаторы рестрикций ведут себя как бандиты.

"Они не понимают, что их преступные действия в сфере экономики и финансов ослабляют не только их самих, но и весь мир", — заявил президент.

Лидер Никарагуа выразил поддержку России, заявив о солидарности республики с российскими действиями и напомнив, что Никарагуа всегда следовала лидерству России. По его словам, эта поддержка помогла стране противостоять давлению со стороны США и одержать победу в навязанной войне.

Ортега вместе с этим отметил, что действия НАТО только усугубляют конфликт на Украине и альянс не сможет добиться победы в этом регионе.