Автор антироссийских "санкций из ада" прокомментировал сообщения о своей отставке

Американский сенатор-демократ от штата Нью-Джерси Роберт Менендес, известный как автор законопроекта о санкциях против России (проект "санкций из ада" DASKA), отреагировал на сообщения о своём уходе в отставку в связи с выдвинутыми против него обвинениями. Политик опроверг данную информацию.

"Я могу вам сказать, что я не подавал в отставку и не разговаривал ни с какими так называемыми союзниками. Мне кажется, что меня пытаются заставить сделать заявление. Любой, кто меня знает, в курсе, что это худший способ добиться от меня желаемого", — объяснил сенатор в разговоре с CBS News.

Ранее телеканал NBC News со ссылкой на источники, знакомые с ходом дела, сообщил о потенциальной отставке Менендеса. Отмечалось, что непреклонный сенатор, который ранее ни при каких условиях не соглашался на призывы десятков демократов, "похоже, наконец-то смягчился". Вероятно, причиной этому послужили обвинительный приговор и постоянные угрозы исключить его из сената. В качестве доказательств телеканал приводил телефонный разговор Менендеса с неким "союзником", во время которого он якобы и объявил о своём решении.

Расследование против Менендеса ведётся с осени 2022 года. Сенатору предъявили обвинения в злоупотреблении должностными полномочиями. Прокуратура Соединённых Штатов подозревала, что сенатор хотел "тайно предоставить Египту конфиденциальную информацию правительства США". Кроме того, политику приписывали попытки вмешательства в ход расследования уголовных дел трёх бизнесменов из Нью-Джерси: Уилла Ханы, Хосе Урибе и Фреда Дайбеса.

По результатам судебного заседания, прошедшего 16 июля, Менендеса признали виновным по 16 пунктам из 18. Его обвинили во взяточничестве и вымогательстве на посту должностного лица. Также было доказано, что политик действовал в качестве иностранного агента. Правоохранительные органы изъяли у сенатора 13 слитков золота, премиальный автомобиль Mercedes-Benz и более 550 тысяч долларов наличными. Однако сам Менендес вину отрицает и планирует подать апелляцию. Окончательный приговор ему вынесут 29 октября.

Осенью 2023 года Менендес сложил с себя полномочия председателя комитета по иностранным делам Сената Конгресса США из-за выдвинутых против него обвинений.