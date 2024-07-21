Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 июля, 02:12

Один человек пострадал при пожаре на станции техобслуживания в Саратове

МЧС: В Саратове загорелась станция техобслуживания, пострадал мужчина

Сотрудники региональных аварийно-спасательных служб тушат загоревшуюся в Саратове станцию технического обслуживания. Как передаёт в телеграм-канале региональное управление МЧС, опубликовавшее видеозапись с места событий, в результате случившегося пострадал один человек.

В Саратове загорелась станция техобслуживания. Видео © Telegram / МЧС Саратовской области

В ведомстве рассказали, что пожар был зафиксирован на улице Технической. Там на площади 500 квадратных метров спасатели смогли локализовать пожар.

"В результате пожара пострадал мужчина", — сообщили в МЧС, добавив, что на месте работают 27 специалистов при поддержке шести единиц спецтехники.

Останки погибшего нашли на месте пожара в мебельном цеху в Ростове-на-Дону
Останки погибшего нашли на месте пожара в мебельном цеху в Ростове-на-Дону

Ранее LIfe.ru писал, что в результате пожара в частном секторе Омска сгорело шесть домов. Областное управление Следственного комитета РФ также сообщало об одном погибшем.

Обложка ©

Telegram / МЧС Саратовской области

Алексей Соловьёв
  • Новости
  • МЧС России
  • Происшествия
  • Саратовская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров