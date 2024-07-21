Один человек пострадал при пожаре на станции техобслуживания в Саратове
МЧС: В Саратове загорелась станция техобслуживания, пострадал мужчина
Сотрудники региональных аварийно-спасательных служб тушат загоревшуюся в Саратове станцию технического обслуживания. Как передаёт в телеграм-канале региональное управление МЧС, опубликовавшее видеозапись с места событий, в результате случившегося пострадал один человек.
В Саратове загорелась станция техобслуживания. Видео © Telegram / МЧС Саратовской области
В ведомстве рассказали, что пожар был зафиксирован на улице Технической. Там на площади 500 квадратных метров спасатели смогли локализовать пожар.
"В результате пожара пострадал мужчина", — сообщили в МЧС, добавив, что на месте работают 27 специалистов при поддержке шести единиц спецтехники.
Ранее LIfe.ru писал, что в результате пожара в частном секторе Омска сгорело шесть домов. Областное управление Следственного комитета РФ также сообщало об одном погибшем.
Telegram / МЧС Саратовской области