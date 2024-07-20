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20 июля, 14:48

Пожар уничтожил шесть домов в Омске, погиб один человек

В Омске потушили пожар, охвативший шесть жилых домов в частном секторе

В Омске в результате пожара в частном секторе сгорело 6 домов. Обложка © Telegram /

В Омске в результате пожара в частном секторе сгорело 6 домов. Обложка © Telegram /

В результате пожара в частном секторе Омска сгорело шесть домов, также сообщается об одном погибшем. Информацию об этом передаёт пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Омской области.

В Омске в результате пожара в частном секторе сгорело 6 домов. Видео © Telegram / omskn1

"Следственным управлением СК России по Омской области проводится доследственная проверка по факту возгорания шести частных домов, расположенных на улицах 18-я и 19-я Линия в городе Омске", сообщили в пресс-службе.

Пожар на площади тысяча квадратных метров произошёл во время устранения аварийной ситуации на газопроводе. Следователи начали проверку. В настоящее время возгорание ликвидировано, сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко.

"Поручил администрации города Омска совместно с региональным Минтруда и Министерством региональной безопасности оказать жителям, чьи дома пострадали, необходимую помощь", — написал глава региона в своём телеграм-канале.

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Ранее Life.ru рассказывал о возгорании в петербургском ТРЦ. В кафе на пятом этаже здания загорелась вентиляционная вытяжка, вызвав задымление. Сотни посетителей оперативно эвакуировали, пожар ликвидирован, пострадавших нет.

Мария Любицкая
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