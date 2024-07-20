Пожарные ликвидировали возгорание в здании петербургского ТРЦ "Галерея"
В Петербурге устранили пожар в кафе в здании ТРК. Обложка © Telegram / mchspetersburg
Пожар в ТРЦ "Галерея" в центре Петербурга удалось оперативно ликвидировать. Инцидент произошёл из-за возгорания в вентиляционной вытяжке в кафе. Об этом сообщает городское ГУ МЧС.
Видео пожара в ТЦ "Галерея" в Петербурге. Видео © Telegram / Петербург с огоньком
"Пожар ликвидирован. Сведения о пострадавших на данный момент не поступали", — передаётся в телеграм-канале МЧС Санкт-Петербурга.
К ликвидации пожара от МЧС привлекались четыре единицы техники и 19 человек. Из здания оперативно эвакуировали сотни людей.
Напомним, что пожар начался в петербургском ТРК "Галерея" днём 20 июля. Как сообщается, загорелась вытяжка в кафе на пятом этаже.
Ранее Life.ru сообщал о пожаре в московском Центре цифровизации образования. Для успешного тушения возгорания службам пришлось вызвать авиатехнику. Пожар полностью потушили только поздним вечером.