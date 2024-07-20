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20 июля, 14:11

Пожарные ликвидировали возгорание в здании петербургского ТРЦ "Галерея"

В Петербурге устранили пожар в кафе в здании ТРК. Обложка © Telegram / mchspetersburg

В Петербурге устранили пожар в кафе в здании ТРК. Обложка © Telegram / mchspetersburg

Пожар в ТРЦ "Галерея" в центре Петербурга удалось оперативно ликвидировать. Инцидент произошёл из-за возгорания в вентиляционной вытяжке в кафе. Об этом сообщает городское ГУ МЧС.

Видео пожара в ТЦ "Галерея" в Петербурге. Видео © Telegram / Петербург с огоньком

"Пожар ликвидирован. Сведения о пострадавших на данный момент не поступали", — передаётся в телеграм-канале МЧС Санкт-Петербурга.

К ликвидации пожара от МЧС привлекались четыре единицы техники и 19 человек. Из здания оперативно эвакуировали сотни людей.

Напомним, что пожар начался в петербургском ТРК "Галерея" днём 20 июля. Как сообщается, загорелась вытяжка в кафе на пятом этаже.

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Ранее Life.ru сообщал о пожаре в московском Центре цифровизации образования. Для успешного тушения возгорания службам пришлось вызвать авиатехнику. Пожар полностью потушили только поздним вечером.

Мария Любицкая
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