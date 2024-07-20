Пожарные ликвидировали возгорание в здании петербургского ТРЦ "Галерея"

Пожар в ТРЦ "Галерея" в центре Петербурга удалось оперативно ликвидировать. Инцидент произошёл из-за возгорания в вентиляционной вытяжке в кафе. Об этом сообщает городское ГУ МЧС.

Видео пожара в ТЦ "Галерея" в Петербурге. Видео © Telegram / Петербург с огоньком

"Пожар ликвидирован. Сведения о пострадавших на данный момент не поступали", — передаётся в телеграм-канале МЧС Санкт-Петербурга.

К ликвидации пожара от МЧС привлекались четыре единицы техники и 19 человек. Из здания оперативно эвакуировали сотни людей.