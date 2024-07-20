В Петербурге загорелся ТРЦ "Галерея", сотни человек эвакуированы

В торгово-развлекательном центре "Галерея" в Санкт-Петербурге на Литовском проспекте произошёл пожар. Как сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России, возгорание произошло в вентиляционной вытяжке в кафе, расположенном на пятом этаже.

Кадры с пожара в ТЦ "Галерея" в Петербурге. Видео © Telegram / Петербург с огоньком

"В здании ТРЦ "Галерея" на пятом этаже в помещении кафе происходило горение в вентиляционной вытяжке. Площадь горения уточняется", — говорится в сообщении ведомства.