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20 июля, 13:30

В Петербурге загорелся ТРЦ "Галерея", сотни человек эвакуированы

В торгово-развлекательном центре "Галерея" в Санкт-Петербурге на Литовском проспекте произошёл пожар. Как сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России, возгорание произошло в вентиляционной вытяжке в кафе, расположенном на пятом этаже.

Кадры с пожара в ТЦ "Галерея" в Петербурге. Видео © Telegram / Петербург с огоньком

"В здании ТРЦ "Галерея" на пятом этаже в помещении кафе происходило горение в вентиляционной вытяжке. Площадь горения уточняется", — говорится в сообщении ведомства.

К ликвидации пожара привлечено от МЧС четыре единицы техники и 19 человек. Информации о пострадавших пока нет. На кадрах с места видно, как сотни людей выбегают из горящего здания.

Ранее Life.ru рассказывал, что 17 июля в Москве горел Центр цифровизации образования. Службам пришлось вызвать на подмогу авиатехнику для ликвидации огня. Пожар удалось полностью потушить только поздним вечером.

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Telegram / Петербург с огоньком

Наталья Демьянова
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