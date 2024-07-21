"Продал, но остался должен": Эксперт предупредил о неожиданном последствии ипотеки
Эксперт Кричевский: Продажа квартиры может не погасить долг ипотечника
На фоне перегретого рынка жилья и падения спроса на недвижимость многие ипотечные заёмщики могут оказаться в сложной ситуации. Финансовый советник и эксперт рынка недвижимости Алексей Кричевский в интервью агентству "Прайм" рассказал, что квартиры могут начать дешеветь и даже те, кто решит прекратить выплаты по ипотеке и вернуть квартиру банку, всё равно могут остаться в долгу.
В последние месяцы цены на недвижимость уже начали снижаться, что видно по стоимости сделок. Снижение стоимости на первичном рынке может достигать 10%, а на вторичном — 20% и более. Этот тренд может продолжиться на фоне сокращения льготных ипотечных программ и снижения спроса. Даже аренда жилья может стать менее выгодной для собственников.
По словам эксперта, скоро могут появиться программы, по которым банк забирает жильё у неплательщика и списывает ипотечный кредит. Однако такие меры будут применяться только в случаях, когда от заёмщика больше нечего взять.
"Может получиться, что кто-то несколько лет платил кредит, потом решил продать недвижимость. И вышло так, что вроде бы и продал, но остался должен", — предупредил Кричевский.
Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что условия семейной ипотеки могут быть пересмотрены в течение трёх месяцев, так как власти будут оценивать динамику реализации программы, перезапущенной 1 июля. По его словам, высокая ставка требует значительных бюджетных выплат, достигающих сотен миллиардов рублей ежегодно, поэтому возможно принятие дополнительных мер на уровне правительства РФ. На данный момент программой воспользовались более 1,1 миллиона семей.
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