"Продал, но остался должен": Эксперт предупредил о неожиданном последствии ипотеки

На фоне перегретого рынка жилья и падения спроса на недвижимость многие ипотечные заёмщики могут оказаться в сложной ситуации. Финансовый советник и эксперт рынка недвижимости Алексей Кричевский в интервью агентству "Прайм" рассказал, что квартиры могут начать дешеветь и даже те, кто решит прекратить выплаты по ипотеке и вернуть квартиру банку, всё равно могут остаться в долгу.

В последние месяцы цены на недвижимость уже начали снижаться, что видно по стоимости сделок. Снижение стоимости на первичном рынке может достигать 10%, а на вторичном — 20% и более. Этот тренд может продолжиться на фоне сокращения льготных ипотечных программ и снижения спроса. Даже аренда жилья может стать менее выгодной для собственников.

По словам эксперта, скоро могут появиться программы, по которым банк забирает жильё у неплательщика и списывает ипотечный кредит. Однако такие меры будут применяться только в случаях, когда от заёмщика больше нечего взять.

"Может получиться, что кто-то несколько лет платил кредит, потом решил продать недвижимость. И вышло так, что вроде бы и продал, но остался должен", — предупредил Кричевский.